Hyundai уточнил сроки начала продаж электрического Ioniq 5 в России

Hyundai Ioniq 5, который бьет рекорды по количеству заказов на домашнем рынке, ждут и в России. Изначально сообщалось, что модель привезут в страну в течение 2022 года, а теперь Hyundai уточнил сроки: старт продаж электрокара будет дан в средине года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, автопроизводитель готовится к запуску целой линейки электромобилей, и Ioniq 5 станет первым из них.

Фото: © Hyundai © Hyundai

О том, что Hyundai будет продавать в России электрокар Ioniq 5, стало известно еще в начале 2021 года, но без конкретных сроков. В Южной Корее и Европе модель уже доступна для покупки и стоит от 52,5 миллиона вон (3,3 миллиона рублей) и 41,9 тысячи евро (три миллиона рублей) соответственно.

На выбор предложены заднеприводные и полноприводные версии. Первые оснащаются 170-сильным либо 218-сильным электродвигателем, а вторые — двухмоторной установкой мощностью 235 или 306 лошадиных сил. Для базовых модификаций предусмотрена батарея емкостью 58 киловатт-часов, для топовых — аккумулятор на 72,6 киловатт-часа. Максимальная дальность хода составляет 480 километров.

Ioniq 5 поддерживает зарядку от 800-вольтовых терминалов мощностью до 350 киловатт и двунаправленную передачу энергии V2L, что позволит подключать к нему электроприборы мощностью до 3,5 киловатт.