Дефицит новых автомобилей сохранится до 2022 года

Дефицит новых автомобилей, возникший из-за нехватки микрокомпонентов, сохранится, как минимум, до начала 2022 года. Об этом сообщает «Пятый канал».

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По словам PR-директора Nissan в РФ Романа Скользкого, полупроводников, или чипов, не хватает автомобильной отрасли во всем мире.

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Как отмечает издание, на чипах работают 60% всех сервисных систем современного автомобиля – двигатель, мультимедиа, системы навигации, климата, безопасности.

Из-за дефицита микрокомпонентов автоконцерны для сохранения объемов продаж вынуждены разукомплектовывать машины, убирая мультимедиа системы и пневмоподвеску, либо вовсе останавливать конвейер, как это сделал «АвтоВАЗ» в июле.

Производители в Японии с середины мая работают по сокращенному графику, и у российского автопредприятия возник дефицит чипов для системы «Эра-Глонасс».

Одновременно трудности начались у американского и европейского автопрома.

Кризис на рынке производства чипов привел к дефициту новых автомобилей, а также к росту цен на имеющиеся в салонах модели.

«Это действительно очень неприятно! Множество потребителей хотят приобрести наши машины, и мы бы тоже хотели производить и продавать больше машин. Но пока мы не видим никаких тенденций к улучшению», — приводит «Пятый канал» слова генерального директора Volvo Cars Хокана Самуэльссона.

Причин у возникшего дефицита микрокомпонентов несколько. Так, заводы, большая часть которых расположена в Азии, практически остановили производство полупроводников из-за пандемии. Одновременно вырос спрос на технику для удаленной работы и учебы. Как считает руководитель отдела компании Starline Николай Дмитриев, рынок начал искать другие ниши и просто оставил автопроизводителей без компонентов. Еще одной причиной возникновения дефицита издание называет пожар на производстве кремниевых пластин в Японии.

В настоящее время производители полупроводников в Америке занимают 12% рынка микрокомпонентов. Больше всего производит Тайвань - 21%, за ним следуют Южная Корея (19%) и Япония (13%). Как отмечает «Пятый канал», производство чипов - наукоемкий процесс, требующий специфического сырья.

«Мы можем сказать: а давайте, сами построим завод! Но здесь все упирается в вопрос цены, окупаемости и времени строительства. К примеру, строится он будет два года. А что будет через два года? Будет ли такой спрос? Непонятно», — приводит «Пятый канал» слова доцента Высшей школы физики и технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Максима Максимова.