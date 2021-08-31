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Бренд Toyota в шестой раз стал самым желанным в России

Партнерский материал
1 час назад

Toyota признана самой желанной маркой по мнению автолюбителей в России. В ходе исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев», которое проводили среди владельцев новых автомобилей 30 различных марок 2016–2020 годов выпуска, Toyota отдали предпочтение 12,3% участников опроса.

Бренд Toyota в шестой раз стал самым желанным в России
Фото: Пресс-службаПресс-служба

В ходе первой части анкетирования респондентам предлагалось назвать предпочтительную марку автомобиля, исходя из текущего уровня доходов и образа жизни. Бренд Toyota возглавил данный рейтинг автопроизводителей, заметно опередив восемь премиальных брендов из топ-10.

Toyota

В числе самых привлекательных моделей Toyota автовладельцы назвали легендарные внедорожники. Лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser 200 c результатом 32,7%, а Toyota Land Cruiser Prado занял второе место с показателем в 24,3%. Замкнул тройку лидеров кроссовер локальной сборки Toyota RAV4, который набрал 7,6% голосов. Высокий уровень доверия к марке подтвердили 18,5% автолюбителей, готовые выбрать любую модель бренда.

Toyota

На втором этапе опроса участникам было предложено ответить, совпадает ли марка их нынешнего автомобиля с желаемой в будущем. Бренд Toyota назвал каждый второй респондент, и это более чем на 15% превысило результаты ближайшего преследователя.

Внушительный результат подтверждает высокий уровень лояльности клиентов, ценящих престижность, комфорт, легендарную надежность автомобилей Toyota и высокую остаточную стоимость.

Автомобили Toyota признаются самыми желанными в России уже не в первый раз. Так, в 2020 году по результатам исследования портала Auto.ru, проведенного среди жителей восьми самых крупных городов страны, самыми востребованными были названы внедорожники Toyota Land Cruiser. В том же году Toyota стала лучшим иностранным автомобильным корпоративным брендом в России по версии престижной международной премии Best Brands, этот рейтинг также основан на потребительских предпочтениях россиян. В 2019 году компания Тойота заняла первое место в репутационном рейтинге иностранных компаний Russia RepTrak 2019, составленном Reputation Institute для Forbes. В 2017 году, согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», Toyota стала самым любимым автомобильным брендом россиян. А в 2015 году модели Toyota были признаны автомобилями мечты в России по результатам исследования «ГфК-Русь».

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