Бренд Toyota в шестой раз стал самым желанным в России

На втором этапе опроса участникам было предложено ответить, совпадает ли марка их нынешнего автомобиля с желаемой в будущем. Бренд Toyota назвал каждый второй респондент, и это более чем на 15% превысило результаты ближайшего преследователя.

Автомобили Toyota признаются самыми желанными в России уже не в первый раз. Так, в 2020 году по результатам исследования портала Auto.ru, проведенного среди жителей восьми самых крупных городов страны, самыми востребованными были названы внедорожники Toyota Land Cruiser. В том же году Toyota стала лучшим иностранным автомобильным корпоративным брендом в России по версии престижной международной премии Best Brands, этот рейтинг также основан на потребительских предпочтениях россиян. В 2019 году компания Тойота заняла первое место в репутационном рейтинге иностранных компаний Russia RepTrak 2019, составленном Reputation Institute для Forbes. В 2017 году, согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», Toyota стала самым любимым автомобильным брендом россиян. А в 2015 году модели Toyota были признаны автомобилями мечты в России по результатам исследования «ГфК-Русь».