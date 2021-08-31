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Дилер «АвтоВАЗа» сообщил о дефиците новых авто LADA

Car.ru
3 часа назад

Российский автогигант АвтоВАЗ столкнулся с довольно серьёзной нехваткой специальных электронных автомобильных компонентов по причине глобального дефицита.

Дилер «АвтоВАЗа» сообщил о дефиците новых авто LADA
Фото: Car.ruCar.ru

АвтоВАЗ в июне-июле был вынужден уменьшить выпуск транспортных средств на 14 000 единиц. Это не является пределом, потому что сохранится кризис.

Один из дилеров бренда LADA пожаловался журналистам на нехватку товарного автотранспорта. Сложившаяся ситуация охарактеризована как критическая. Её сравнили с апрелем-маем прошедшего года. Тогда реализации практически сошли на нет по причине введения режима самоизоляции.

Ранее автомобильный салон ежемесячно получал примерно 70–80 новых автомобилей LADA. В августе текущего года не было ни одного автомобиля. При этом на сентябрь дилеру пообещали поставку 20–30 авто.

Нехватка машин вынуждает дилеров реализовывать имеющиеся модели с некоторыми дополнительными опциями. В этом случае расценка на машины может увеличиться на 150 000 руб. и больше. По итогу даже бюджетная Granta стоит больше 1 000 000 руб.

По причине дефицита нужной электроники, заводы АвтоВАЗ будут временно выпускать LADA без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Когда поставки будут налажены, эту систему установят в ходе отзывных кампаний.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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