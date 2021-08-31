«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысит цены на автомобили

Российский концерн «АвтоВАЗ» вновь заявил о росте цен на автомобили с 1 сентября на 3-4% на базовые модели. Это уже пятое по счету повышение с начала года, пишет «Газета.ру».

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Как следует из прайс-листа одного из автосалонов в Тольятти, который оказался в распоряжении издания, повышение цен ждет весь модельный ряд Lada.

Так, Granta подорожает на 14-27 тыс. рублей, при этом больше всего в цене вырастет хетчбэк в комплектации Luxe. Largus станет дороже на 19-29 тыс. рублей (больше всего в комплектации Classic и Comfort).

Цена на трехдверную Niva Legend вырастет на 17 тыс. рублей, на пятидверную – на 22 тыс. рублей, а Niva Travel подорожает на 24 тыс. рублей. Хетчбэк XRay станет дороже на 21-31 тыс. рублей, Vesta – на 25 тыс. рублей.

Также для большинства моделей Lada до 15 тыс. рублей вырастет доплата за покрытие «металлик» (рост составит 2-3 тыс. рублей).

При этом, как сообщает издание, реальный рост цен еще выше, так как дилеры продают машины с излишним дополнительным оборудованием, и за некоторые модели покупателю придется отдать на 17% больше заводской цены.

Ранее «АвтоВАЗ» уже повышал цены в январе, марте, в мае и начале июля. «Газета.ру» обратилась в пресс-центр «АвтоВАЗа» с вопросом о причинах роста цен, но ответ в редакцию пока не поступил.