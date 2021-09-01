За движением всех автобусов в России будут следить через спутники

Пассажирские автобусы и грузовые автомобили, перевозящие опасные предметы, с 1 сентября должны быть оснащены системой спутниковой навигации. Это предусмотрено вступающим в силу постановлением правительства N 2216 "Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации".

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Согласно этому документу, сведения о местоположении и скорости грузовиков с опасным грузом и автобусов должны передаваться в систему ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" не реже, чем два раза в минуту.

Это позволит экстренным службам оперативнее прибывать на место происшествия в случае аварии с таким транспортом.