В РФ начали дейстовать новые правила о штрафах ГИБДД

С 1 сентября вступили в силу поправки в КоАП РФ, изменяющие правила информирования автомобилистов о штрафах, составленных на основе данных камер фото-видеофикации нарушений ПДД. Согласно изменениям, водители смогут выбирать, в каком виде и формате им получать извещения о постановлениях ГИБДД. В частности, к привычному бумажному письму Почты России добавляются уведомление через "Госуслуги".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости» Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Кроме того, автомобилисты смогут узнать о штрафах также через e-mail и СМС. Чтобы получать уведомления о штрафах через портал госуслуг, автомобилисту надо иметь регистрацию на портале. Письмо о новом штрафе будет считается врученным, когда пользователь зайдет под своим паролем на сайт.

С этого же момента ему дается 10 дней на обжалование штрафа и 20 суток для его оплаты со скидкой в 50%. В случае, если водитель не зайдет на "Госуслуги", через десять дней письмо будет отправлено по почте. Чтобы больше не получать бумажные письма, водителю необходимо написать заявление в отделении Почты России.