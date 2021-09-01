Машины «АвтоВАЗа» подорожали в пятый раз за год

«АвтоВАЗ» с 1 сентября увеличил цены на автомобили. Повышение коснулось всего модельного ряда Lada. Отпускные цены на базовые версии повысятся на 3–4% — в диапазоне от 14 000 до 33 000 рублей. Стоимость автомобилей в дилерских центрах окажется ещё выше — из-за дефицита чипов в ассортименте есть только машины с предустановленным оборудованием от продавцов.

Фото: Flickr, CC BY-SA 2.0 Flickr, CC BY-SA 2.0

Отпускные цены на автомобили «АвтоВАЗа» повысились в пятый раз за год, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на актуальный прайс-лист компании.

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В частности:

Granta подорожает на 14 000–27 000 рублей;

Largus — на 19 000–29 000 рублей;

трёхдверная Niva Legend — на 17 000 рублей;

пятидверная Niva Legend — на 22 000 рублей;

Niva Travel — на 24 000 рублей;

XRay — на 21 000–31 000 рублей;

Vesta — на 25 000 рублей.

Также подорожает окраска в цвет металлик — покупателям придётся отдать на 2000–3000 рублей больше, до 15 000 рублей.

При этом в дилерских центрах нет автомобилей в базовой комплектации — можно сделать только предзаказ и ждать ещё два месяца, выяснила «Газета.Ru». Машины, которые можно приобрести прямо сейчас, продаются с дополнительными функциями, установленными дилерами. Это делает их значительно дороже.

Например, в одном из салонов Lada в Москве за Lada Vesta SW Cross у корреспондента попросили 1,283 млн рублей, в то время как на официальном сайте «АвтоВАЗа» машина в аналогичной комплектации стоит на 187 000 рублей меньше. Другие центры также предупредили о необходимости приобрести дилерские опции — автозапуск, брызговики, коврики, защитную сетку радиатора и т.д. В среднем это увеличивает цену покупки на 100 000 рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» объявлял об увеличении цен в июле 2021 года. Компания пояснила, что решила перевести свои основные модели в более дорогой сегмент. В течение пяти лет цены на новые Lada превысят отметку в 1 млн рублей.

Владелец «АвтоВАЗа» — нидерландская компания Alliance Rostec Auto B.V., совместное предприятие Renault Group (68%) и «Ростеха» (32%). За первые шесть месяцев 2021 года автопроизводитель продемонстрировал чистую прибыль в 67 млн против убытка почти на 200 млн в 2020-м.