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СМИ: Apple намерена запустить производство своего электромобиля в 2024 году

ТАССиещё 4
1 час назад

Apple намерена начать производство автомобиля собственной разработки в 2024 году. Об этом в четверг сообщил портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции компании.

Apple анонсировала первый электромобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его сведениям, в настоящее время руководство компании проводит встречи с азиатскими автопроизводителями. В частности, компания из Калифорнии беспокоится о том, как удастся гарантированно наладить серийный выпуск электромобилей Apple Car в условиях международного кризиса полупроводников, которые являются основой для создания сложной электроники.

Ранее американские СМИ сообщали, что Apple близка к договоренностям с Hyundai и Kia о начале выпуска электрокаров. Предполагалось, что их будут производить на предприятии Kia в городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия). 5 февраля агентство Bloomberg проинформировало, что посвященные этой теме консультации между компаниями приостановлены.

Автоновости,Hyundai,Kia,Apple,Bloomberg,
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