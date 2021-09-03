Apple анонсировала первый электромобиль

Apple намерена начать производство автомобиля собственной разработки в 2024 году. Об этом в четверг сообщил портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции компании.

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По его сведениям, в настоящее время руководство компании проводит встречи с азиатскими автопроизводителями. В частности, компания из Калифорнии беспокоится о том, как удастся гарантированно наладить серийный выпуск электромобилей Apple Car в условиях международного кризиса полупроводников, которые являются основой для создания сложной электроники.