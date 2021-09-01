Двигатель Aurus поднимет в воздух самолет

Первый полет самолета с двигателем, построенным на основе автомобильного мотора Aurus, состоится в конце 2021-го либо в начале 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) Михаила Гордина, который занимается адаптацией агрегата. Мотор под индексом АПД-500 уже готов к установке: легкий четырехместный самолет Як-18Т оснастят таким двигателем уже осенью.

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После установки двигателя ЦИАМ проведет первые тестовые «пробежки» самолета, затем «подлеты» и, наконец, полноценные полеты.

Однако Як-18Т будет не единственным самолетом, которому достанется модификация V8. Параллельно инженеры работают над мотором для легких акробатических самолетов: мотор-демонстратор планируется построить к зиме, а позже начнутся испытания на базе спортивно-тренировочного самолета Як-52.

По словам Гордина, далее придется решить, будет ли АПД-500 изготавливаться поштучно либо серийно. Во втором случае мотор можно будет ставить на серийные летательные аппараты, однако для организации производства потребуются длительные опытно-конструкторские работы – до 2,5 года.

О том, что мотор Aurus собираются установить на самолеты, стало известно еще в 2018 году. Такой двигатель привлекателен относительной дешевизной: так как автомобильные моторы выпускают крупной серией, их себестоимость значительно ниже, чем у авиационных. Как отмечал Гордин, агрегат НАМИ-4123 был выбран как «самый современный в России».