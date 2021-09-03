Раскрыты детали гаражной амнистии

С 1 сентября в России стартовала гаражная амнистия — граждане получили возможность зарегистрировать свои гаражи по упрощенной схеме и оформить в собственность землю под ними. Но новые правила актуальны не для всех. Детали амнистии «Известиям» раскрыли юристы.

Как отметили эксперты, амнистия распространяется исключительно на постройки, появившиеся до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу новый Градостроительные кодекс. Оформить землю под гаражом можно только в том случае, если она была официально выделена (необходимо подтверждение — например, соответствующее постановление советского исполкома). Кроме того, для участия в амнистии нужен технический план гаража. Его может подготовить кадастровый инженер, указали юристы.

По их словам, амнистия коснется только индивидуальных гаражей — это одноэтажные сооружения, которые нельзя переместить. Некапитальные гаражи, то есть перемещаемые (металлические гаражи без фундамента и «ракушки»), под действие закона не подпадают.

Если гараж капитальный, но с надстройками, его оформить не получится, предупредили специалисты. Также нельзя зарегистрировать на себя участок под гаражом, если земля передана гаражному кооперативу в аренду или собственность. Кроме того, под амнистию не попадут гаражи, которые используются в качестве автосервисов и моек, расположены в многоквартирных домах и под землей.