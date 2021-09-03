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Раскрыты детали гаражной амнистии в России

Lenta.ruиещё 5
50 минут назад

С 1 сентября в России стартовала гаражная амнистия — граждане получили возможность зарегистрировать свои гаражи по упрощенной схеме и оформить в собственность землю под ними. Но новые правила актуальны не для всех. Детали амнистии «Известиям» раскрыли юристы.

Раскрыты детали гаражной амнистии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметили эксперты, амнистия распространяется исключительно на постройки, появившиеся до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу новый Градостроительные кодекс. Оформить землю под гаражом можно только в том случае, если она была официально выделена (необходимо подтверждение — например, соответствующее постановление советского исполкома). Кроме того, для участия в амнистии нужен технический план гаража. Его может подготовить кадастровый инженер, указали юристы.

По их словам, амнистия коснется только индивидуальных гаражей — это одноэтажные сооружения, которые нельзя переместить. Некапитальные гаражи, то есть перемещаемые (металлические гаражи без фундамента и «ракушки»), под действие закона не подпадают.

Если гараж капитальный, но с надстройками, его оформить не получится, предупредили специалисты. Также нельзя зарегистрировать на себя участок под гаражом, если земля передана гаражному кооперативу в аренду или собственность. Кроме того, под амнистию не попадут гаражи, которые используются в качестве автосервисов и моек, расположены в многоквартирных домах и под землей.

Гаражная амнистия схожа с дачной, которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. Она была очень востребована у жителей — за 14 лет в упрощенном порядке было оформлено более 10 миллионов дач, земельных участков и садовых домов. Предполагается, что гаражная амнистия будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Автоновости,газета "Известия",
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