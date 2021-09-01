Названы самые угоняемые автомобили в России

Уточняется, что в I полугодии 2021 года 48% автомобилей были похищены в Москве и области, 52% — в других регионах страны. Самым дорогим угнанным автомобилем был Land Rover. Выплата за машину, которую похитили в столице, составила 10,6 млн рублей. На втором месте по сумме выплаты — BMW в Санкт-Петербурге (возмещение — 4,3 млн рублей). На третьем — Jeep, за который владелец в Москве получил от страховой компании 4 млн рублей.