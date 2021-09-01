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Названы самые угоняемые автомобили в России

RB.ru
1 час назад

Эксперты страховой компании «Согласие» назвали марки самых похищаемых автомобилей в России в первой половине 2021 года.

Названы самые угоняемые автомобили в России
Фото: andreonegin/Shutterstockandreonegin/Shutterstock

Среди легковых автомобилей самым угоняемым в первой половине 2021 года стал Hyundai Sonata. Частота угонов автомобилей данной корейской марки составила 1,6%, сообщили в страховой компании.

На втором месте — BMW 730d (1,3%), на третьем — Lexus LX 570 (0,9%). Низкая частота угонов (0,1%) у Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

Уточняется, что в I полугодии 2021 года 48% автомобилей были похищены в Москве и области, 52% — в других регионах страны. Самым дорогим угнанным автомобилем был Land Rover. Выплата за машину, которую похитили в столице, составила 10,6 млн рублей. На втором месте по сумме выплаты — BMW в Санкт-Петербурге (возмещение — 4,3 млн рублей). На третьем — Jeep, за который владелец в Москве получил от страховой компании 4 млн рублей.

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