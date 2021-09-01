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Daimler для испытаний грузовиков сменил Финляндию на Якутию

Газета.Ru
2 часа назад

В Якутии на базе испытательного полигона Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) немецкие компании Daimler и DEKRA проведут климатические испытания грузовиков Mercedes-Benz Actros, сообщили «Газете.Ru» в пресс-центре правительства Якутии. Тестирование эксплуатационных качеств транспортных средств пройдет в условиях сверхнизких температур.

Daimler для испытаний грузовиков сменил Финляндию на Якутию
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

По словам руководителя службы разработки грузовиков Mercedes-Benz Truck Вальтера Клятте, компания Daimler выбрала Россию из-за того, что в Европе уже не получается найти нужные для испытаний погодные условия.

«Компания импортировала более двух тысяч грузовых машин в северную часть России, где появились вопросы, связанные с зимней эксплуатацией. Проводили испытания в Финляндии, но там температура была только - 29 градусов, и только один-два дня. Этого недостаточно. Поскольку Россия через три года полностью переходит на евростандарт, нам уже сейчас нужно быть готовыми, поэтому важно получить необходимые результаты в ближайшее время. Мы видим потенциал для долгосрочного сотрудничества с СВФУ», – приводит пресс-центр правительства Якутии слова Вальтера Клятте.

Автоновости,Daimler,Mercedes-Benz,Газета.Ru,
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