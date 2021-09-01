Daimler для испытаний грузовиков сменил Финляндию на Якутию

«Компания импортировала более двух тысяч грузовых машин в северную часть России, где появились вопросы, связанные с зимней эксплуатацией. Проводили испытания в Финляндии, но там температура была только - 29 градусов, и только один-два дня. Этого недостаточно. Поскольку Россия через три года полностью переходит на евростандарт, нам уже сейчас нужно быть готовыми, поэтому важно получить необходимые результаты в ближайшее время. Мы видим потенциал для долгосрочного сотрудничества с СВФУ», – приводит пресс-центр правительства Якутии слова Вальтера Клятте.