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Девять компаний повысили цены на автомобили в России с 1 сентября

Секрет Фирмыиещё 1
56 минут назад

C 1 сентября девять производителей автомобилей скорректировали цены в РФ. Это следует из прайс-листов на сайтах брендов. Представители отрасли допустили, что и некоторые другие компании поднимут цены в течение месяца. Массовое подорожание машин осенью из-за дефицита и проблем с поставками ранее предсказывали представители крупных дилерских сетей.

Девять компаний повысили цены на авто с 1 сентября
Фото: ТАССТАСС

Как указывает издание Autonews.ru, опубликовавшее список из 50 моделей, с 1 сентября стоимость всех моделей выросла у компаний «АвтоВАЗ» и УАЗ. Машины подорожали и у Toyota, Lexus и Haval. Volkswagen пересмотрел прайс-листы на три модели, Kia скорректировала стоимость двух машин. Peugeot и Chevrolet увеличили цены только на одну модель. Заранее никто из них о запланированной корректировке не сообщал.

Подсчитаны ежегодные расходы на личный автомобиль

Речь идёт о рекомендованной розничной стоимости, которая указывается в прайс-листах производителей. Фактический ценник у дилеров намного выше — наценки на популярные модели могут составлять до 1 млн. Переплата за премиум-автомобили может быть ещё больше: например, новые Toyota Land Cruiser 300 продают с доплатой от 1 млн до 3 млн руб.

Ранее «Секрет фирмы» писал о подорожании ряда моделей «АвтоВАЗа» на 3–4%. Кроме того, в цене растёт окраска автомобилей в цвет металлик.

О грядущем повышении цен на машины ещё в августе сообщал «Коммерсант». При этом в холдинге «Авилон» отмечали, что бренды «наконец отыграли прошлогоднее ослабление рубля», поэтому темпы роста цен замедлились.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Lexus,УАЗ,Chevrolet,Kia,Toyota,Volkswagen,Peugeot,Автоваз,
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