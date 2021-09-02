Сорван выход самого быстрого автомобиля Tesla

Спортивный автомобиль Tesla Roadster появится в продаже позже, чем ожидалось. Об этом сообщает издание CNet.

Фото: Instagram Instagram

Отвечая на вопросы пользователей Twitter, глава Tesla Илон Маск сообщил, что электрический спорткар Roadster появится в продаже позже, чем ожидалось. По оценке Маска, модель можно будет приобрести не раньше 2023 года. При этом предприниматель не гарантирует, что автомобиль можно будет купить в этом году — его прогноз окажется точным, если 2022 год не будет «мегадраматичным».

В качестве причин очередного срыва самого быстрого автомобиля в линейке Tesla Маск назвал глобальный дефицит полупроводников и проблемы в цепочке поставок. «Даже если бы у нас было 17 новых продуктов, это неважно, так как ни один из них не будет поставляться», — подчеркнул глава Tesla.

По мнению журналистов, подобным ответом Маск оставляет себе «возможности для маневров», и если ситуация на рынке останется такой же напряженной, то Tesla Roadster, очевидно, не выйдет и в 2023, и в 2024 годах.

«Это должно быть особенно неприятно для тех держателей брони, которые ранее внесли депозит в размере 50 тысяч долларов», — подытожили авторы.

Tesla Roadster был представлен в ноябре 2017 года. Электрокар имеет три электродвигателя, полный привод, батарею емкостью 200 киловатт-час. Машина может проехать на одном заряде до тысячи километров, модель разгоняется до 100 километров в час за две секунды.