Совладелец АвтоВАЗа заявил, что отечественные машины намного лучше иномарок

Руководитель «Ростеха» (госкорпорация владеет 32 процентами акций АвтоВАЗа через Alliance Rostec Auto BV) Сергей Чемезов считает, что современные автомобили Lada «нисколько не уступают по качеству ни Ford, ни корейским Kia, ни тем более китайским». В ходе открытого урока для школьников в рамках просветительского марафона «Новое знание» Чемезов заявил, что машины отечественной марки «намного лучше, качественнее» иномарок. В этот раз руководитель «Ростеха» не объяснил, на основе чего был сделан такой вывод, однако еще в 2019 году он заявлял, что Lada Vesta много лет «занимает первое место на российском рынке» и не уступает иномаркам, потому что она «не шумит, не гремит».

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Автомобили Lada действительно каждый месяц оказываются в лидерах по объемам продаж. Так, например, с января по июль 2021 года дилеры российской марки реализовали 232 232 новых машины (+42 процента по сравнению с результатом января-июля 2020 года). За тот же период в России продали 125 415 новых автомобилей Kia (+26 процентов), а сравнение с Ford в данном случае не совсем корректно, так как еще в 2019 году американский бренд свернул производство в стране и прекратил продажи легковых моделей на российском рынке.

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Популярность автомобилей Lada на рынке во многом объясняется их сравнительно невысокой стоимостью. Так, например, Granta, которая возглавила топ-25 самых продаваемых моделей в России, можно купить примерно за полмиллиона рублей — это одна из самых низких цен на рынке на сегодняшний день. Если сравнивать стоимость Vesta с бестселлером Kia, моделью Rio, то российский седан стоит от 783 900 рублей, а Rio — от 919 900 рублей.

Если говорить о сегменте SUV, то Lada в нем представлена моделями линейки Niva. Классическая трехдверная Niva Legend стоит от 649 900 рублей, и она занимает второе место по объемам продаж, уступая корейской Hyunda Creta (от 1 199 000 рублей).