Меняем литры на амперы: когда по российским дорогам поедут электромобили

Если сто лет назад конкуренция бензиновых и дизельных автомобилей с их электрическими собратьями закончилась для первых уверенной победой, то сейчас ситуация изменилась. Электромобили, как более чистый транспорт, пользуются поддержкой властей, они привлекают все больше и больше покупателей.

В настоящее время целые города и страны объявляют о запрете машин с ДВС. Следом за властями и бизнес переориентирует производство на электромобили.

Электромобили уже занимают 4–5% в структуре первичного рынка, такой вид транспорта продается миллионами. Россия не остается в стороне и тоже делает свои первые шаги в данной сфере.

В этих целях была принята 40-страничная Концепция по развитию электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года, где описывается развитие электротранспорта в России на ближайшие 9 лет.

Несмотря на то, что в России электротранспорта пока производится мало, все же гордиться есть чем: по электробусам страна впереди многих, особенно если отдельно взять Москву с ее несколькими сотнями машин. Их выпускают такие заводы, как КамАЗ, ГАЗ и «Волгабас».

Легковые электромобили в России на данный момент не выпускают, но перспективы производства есть и, похоже, ближе всего к реализации такого проекта мощный и независимый «Автотор», который давно и успешно собирает обычные автомобили по контракту.

На всю страну пока имеется только 500 заправочных станций, где можно пополнить энергией электромобиль. Поэтому буквально с первых строк Концепция декларирует развитие сети зарядных станций. В 2024 году их должно быть в количестве 9.4 тыс., на 2030 год запланировано 72 000. Около трети из них должны составлять станции быстрой зарядки.