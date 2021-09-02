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Беспилотные грузовики запустят по трассе Москва – Петербург

Елена Прошина
59 минут назад

В 2022 году Минтранс России собирается в тестовом режиме запустить беспилотные грузовики по трассе М-11 «Нева». Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил замглавы ведомства Кирилл Богданов, сообщает РИА Новости.

Беспилотные грузовики запустят по трассе Москва – Петербург
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Реализация проекта, одобренного ранее правительством России, в формате "цифровых песочниц" позволит уже со следующего года начать тестовые заезды беспилотных грузовиков на участках трассы М-11 «Нева», – разъяснили его слова в пресс-службе министерства.

Кроме того, в Минтрансе отметили, что эксперимент станет первым шагом к масштабному использованию беспилотников на магистрали между Москвой и Петербургом. Кроме того, планируется запуск автономных перевозок между Азией и Европой к 2030 году.

Всего в подготовке инициативы приняли участие более 20 компаний – разработчиков систем и сервисов, дорожной инфраструктуры, производителей автомобилей, грузоперевозчиков и других.

«Этот инструмент открывает реальную возможность начать тестирование грузовиков в беспилотном режиме, одновременно отрабатывая новые нормы правового и технического регулирования, инновационные организационно-технические решения и логистические бизнес-модели", – отметил Богданов.

Также во время ВЭФ Богданов подписал соглашение с новыми участниками проекта – компаниями Volvo, "Почта России", Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и компанией "ВТБ Инфраструктурный холдинг".

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