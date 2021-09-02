В Казахстане начался выпуск нового Chevrolet Tracker

Новый кроссовер Chevrolet Tracker сошел с конвейера костанайского завода и уже доступен к продаже в дилерской сети бренда. Казахстанским потребителям новинка доступна в комплектациях LT и LT Redline по цене от 8 млн 590 тыс. тенге (почти 1 470 000 рублей), сообщает пресс-служба «СарыаркаАвтоПром».

Фото: Шевроле Шевроле

Новый Chevrolet Tracker оснащается трехцилиндровым двигателем Ecotec с турбонаддувом, который выдает мощность 125 л.с., с потреблением 5,5 литров на 100 км в смешанном цикле. Мотор агрегатируется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Габаритные размеры Chevrolet Tracker: длина, ширина и высота составляют 4270*1791*1627 мм. Размеры колесной базы – 2570 мм, масса автомобиля в снаряженном состоянии – 1260 кг, а дорожный просвет – 161 мм.

В оснащение автомобиля входят светодиодные дневные ходовые огни, цветной экран панели приборов, 8-дюймовый сенсорный дисплей Chevrolet MyLink, аудиосистема с 6 динамиками, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамный люк, электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида, передние и задние электростеклоподъемники.