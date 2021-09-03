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Во Владивостоке наладят производство электрокаров

Motor.ruиещё 2
3 часа назад

ПАО «Соллерс Авто» намерено организовать на Дальнем Востоке выпуск электромобилей, батарей и электромоторов для них, заявил основной владелец группы Вадим Швецов. По его словам, это «хороший шанс для региона, потому что Приморье является лидером по покупке электромобилей уже сейчас». На Дальнем Востоке у «Соллерса» уже есть совместное предприятие с японским автопроизводителем Mazda, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», где собираются кроссоверы Mazda CX-5, Mazda CX-9, Mazda CX-30, а также седан Mazda6. Там же с 2019 года выпускают моторы SkyActiv-G.

Во Владивостоке наладят производство электрокаров
Фото: mazdasollers / Instagrammazdasollers / Instagram

«Наши японцы же в шоке с учетом того, что после 2025 года основные рынки переходят на нулевую углеродность, — цитирует Швецова «Интерфакс». — Двигатели внутреннего сгорания уже, так сказать, являются прошлым веком». В связи с этим «Соллерс» намерен наладить сборку электромобилей во

«Потом подтянутся батареи и электромоторы, потому что мы сейчас уже работаем с «Росатомом», который запустил производство тяговых батарей и носителей, а также с другими российскими производителями», — добавил он. Сроки появления электрокаров российской сборки Швецов не обозначил.

23 августа премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития электротранспорта в России до 2030 года. Она состоит из двух этапов: с 2021 по 2024 год в стране планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и запустить в работу 9,4 тысячи зарядных станций, а к 2030 году каждый десятый выпускаемый автомобиль должен быть электрическим. Также к концу десятилетия количество зарядок для электрокаров должно увеличиться до 72 тысяч штук — и это при условии, что в Европе ещё в прошлом году работали около 290 тысяч общественных станций.

Источник: Интерфакс

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