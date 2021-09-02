Самая экстремальная Lada Niva появилась в продаже

В дилерских центрах «АвтоВАЗа» стартовали продажи трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в «хардкорном» исполнении Bronto. Новинка обзавелась самоблокирующимися дифференциалами в переднем и заднем мостах, усиленной задней осью, модернизированной подвеской, а также главной парой с увеличенным передаточным числом. Помимо этого, до 240 мм увеличился дорожный просвет автомобиля.
Модель в базовой комплектации Luxe оснащается металлическими бамперами, расширителями колесных арок, рейлингами на крыше и 15-дюймовыми колесными дисками с внедорожными покрышками.
Кроме того, автомобиль по сравнению с обычной «Нивой» получил улучшенный пакет шумо- и виброизоляции.
Исполнение Prestige дополнительно обзавелось оригинальной решеткой радиатора и пластиковыми бамперами, противотуманными фарами, накладками на колесные арки, защитой порогов и комфортными сиденьями с подогревом.
За дополнительную плату обе модификации можно оборудовать световой панелью на крыше, аудиосистемой, сигнализацией, центральным замком, а также покрасить кузов в камуфляж.
Стоимость Lada Niva Bronto начинается от 917 900 рублей.