Самая экстремальная Lada Niva появилась в продаже

В дилерских центрах «АвтоВАЗа» стартовали продажи трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в «хардкорном» исполнении Bronto. Новинка обзавелась самоблокирующимися дифференциалами в переднем и заднем мостах, усиленной задней осью, модернизированной подвеской, а также главной парой с увеличенным передаточным числом. Помимо этого, до 240 мм увеличился дорожный просвет автомобиля.

Фото: Lada Lada

Модель в базовой комплектации Luxe оснащается металлическими бамперами, расширителями колесных арок, рейлингами на крыше и 15-дюймовыми колесными дисками с внедорожными покрышками.

Кроме того, автомобиль по сравнению с обычной «Нивой» получил улучшенный пакет шумо- и виброизоляции.

Исполнение Prestige дополнительно обзавелось оригинальной решеткой радиатора и пластиковыми бамперами, противотуманными фарами, накладками на колесные арки, защитой порогов и комфортными сиденьями с подогревом.

За дополнительную плату обе модификации можно оборудовать световой панелью на крыше, аудиосистемой, сигнализацией, центральным замком, а также покрасить кузов в камуфляж.