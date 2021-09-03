Xiaomi официально стала производителем электрокаров

Один из самых известных китайских производителей потребительской электроники Xiaomi официально стал автопроизводителем. Генеральный директор Лэй Цзюнь объявил о регистрации компании Xiaomi EV Inc. с уставным фондом 10 миллиардов юаней (около 1,55 миллиарда долларов). О том, почему производители электроники начали заниматься автомобилями и к чему это в конечном итоге приведет, рассуждает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: Москва 24/Александр Авилов Москва 24/Александр Авилов

Впервые о планах выхода Xiaomi на автомобильный рынок стало известно еще в марте этого года. Спустя пять месяцев тщательного исследования потребительского рынка было официально объявлено о создании Xiaomi EV – подразделения, работающего над электромобилями. Мало того, неделю назад китайский гигант приобрел компанию Deepmotion, которая разрабатывает системы автономного вождения.

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Согласно пресс-релизу, подразделение вступило в "существенную фазу развития" и в нем уже официально работают 300 сотрудников.

Между тем китайский электромобильный рынок и без того достаточно насыщен, Xiaomi EV придется конкурировать с Baidu, Huawei, Xpeng, Nio и многими другими. Но руководство компании смотрит в будущее с оптимизмом и даже пообещало, что первые электрокары выйдут в серийное производство уже через два года – сначала на местный рынок, а потом и на мировой.

Причем большинство их производителей даже не пытаются конкурировать с мейджорами (крупными компаниями, занимающими лидирующее положение на рынке), они просто выпускают крохотные электрокары небольшими партиями для внутренних рынков. Но все дело в том, что таких производителей много, а потребители все чаще выбирают их продукцию, пересаживаясь с дорогих и респектабельных седанов в юркие "копеечные" электрокомпакты.

Лидерами здесь ожидаемо являются Китай, Япония, Индия и (в меньшей степени) Северная Европа. Это все крупные рынки, и влияние они оказывают существенное. Потому автогиганты наперегонки предлагают собственные электрокары, пока мелкие производители не перенасытили рынок. Именно в этом причина спешки Xiaomi: нужно успеть, пока "монстры" не спохватились. А они, хоть и не очень торопливо, но двигаются: едва ли не у каждого есть линейка электромобилей.

Но и автогиганты – это еще далеко не все. Компании, занимавшиеся до этого исключительно электроникой и гаджетами, тоже стремятся занять автонишу. И в этом нет ничего удивительного: сегодняшний автомобиль содержит едва ли не больше электронных компонентов, чем чисто механических. Плюс всеобщая борьба за экологию и постепенный отказ от ДВС на ископаемом топливе – вот вам и новый, чистый рынок для электрокаров.

"Забить полянку" с переменным успехом торопятся все. Apple вот уже несколько лет анонсирует собственные неведомые авторазработки, но пока дальше туманных обещаний дело не идет. Зато Tesla удивительно резво захватила премиум-сегмент и не собирается ни с кем его делить – по крайней мере еще лет пять-семь.

Если новому подразделению удастся перенять все это, то успех ему будет практически гарантирован. И тогда автогигантам придется спешно перекраивать собственные аппетиты: покупатель сегодня все чаще выбирает не шикарный премиум-класс, а удобство, простоту и невысокую цену.