Глава «Газпром нефти»: широкое распространение электрокаров увеличит стоимость владения авто

Когда рынок заполнится электрокарами, их владельцам придется платить больше.

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«Если производство и продажа электромобилей будут идти текущими темпами, то до их массового распространения еще далеко», — Александр Дюков.

Руководитель компании «Газпром нефть» Александр Дюков прокомментировал выгоду использования электромобилей. Как стало известно «Max-Cars», она есть только во время низкой популярности электрических машин. Как только они получат широкое распространение, расходы на содержание электрокара вырастут, считает Дюков. Такое заявление было сделано им во время выступления на марафоне «Знание».

Руководитель крупного топливного предприятия считает, что сегодня содержание машины с ДВС связано с налогами. Они заложены не только в транспортный налог, но и топливо. Каждый литр бензина и дизеля во многом стоит своих денег из-за акцизов. А как только электромобили получат широкое распространение, на них тоже появятся свои акцизы и налоги. Тогда и будет рост стоимости содержания электрокара в России. Пока же действуют льготы и электричество дешевле жидкого топлива.