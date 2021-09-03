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Российский завод Volkswagen приостановил выпуск автомобилей

Motor.ru
1 час назад

Глобальный дефицит электронных компонентов, с которым столкнулись практически все крупнейшие автопроизводители, стал причиной остановки выпуска автомобилей Volkswagen и Skoda в Калужской области. Режим простоя был введен 2 сентября и продлится до 4 сентября. Машины также не будут сходить с конвейера калужского предприятия в период с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского офиса Volkswagen.

Калужский завод Volkswagen приостановил выпуск автомобилей
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

В компании уточнили, что производственный график завода в дальнейшем может быть скорректирован «в зависимости от развития событий». «Как только в ситуации с поставками полупроводников наметятся улучшения, мы увеличим объемы производства, чтобы удовлетворять стабильный спрос на нашу продукцию», — заявили в Volkswagen.

На заводе в Калужской области собирают модели Tiguan, Polo, а также Skoda Rapid. Кроме того, там же организован выпуск бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. С 2024 года там же будут производить бензиновые «турбочетверки» объемом 1,4 литра — инвестиции в проект оцениваются в шесть миллиардов рублей.

Помимо завода в Калуге, у Volkswagen есть производственные мощности в Нижнем Новгороде — это предприятие простаивало в июне, однако сентябрьская корректировка графика его не затронет. Завод, с конвейера которого сходят новый кроссовер Taos, а также Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia, продолжит работу в прежнем режиме.

По итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 57,9 тысячи легковушек и 3,6 тысячи легких коммерческих автомобилей.

Автоновости,Skoda Kodiaq,Skoda Rapid,Skoda,Volkswagen,Интерфакс,
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