"Автоваз" объяснил обвал продаж Lada

В России рухнули продажи автомобилей Lada. Из-за нехватки автоэлектроники «АвтоВАЗу» удалось продать в августе лишь 19 428 машин — почти на 33% меньше, чем в том же месяце 2020 года. Первое место по количеству проданных авто заняла Lada Vesta. Компания ожидает, что для возвращения к нормальному режиму производства понадобится больше времени. В условиях дефицита комплектующих поставки машин в дилерские центры могут задерживаться.

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Как сообщил «АвтоВАЗ», нехватка полупроводников внесла изменения в тройку лидеров по продажам. В августе лучше всего продавалаcь Lada Vesta — компании удалось сбыть 6882 штуки. Второе место заняли автомобили семейства Granta — 5007 штук. На третьей строчке расположились машины Niva: совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 3438 штук.

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«''АвтоВАЗ", как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей», — отметил президент фирмы Николя Мор.

Он предупредил, что в условиях нехватки комплектующих поставки автомобилей в дилерские центры могут задерживаться. Сейчас конвейер завода работает в замедленном темпе, периодически выпуск машин приходится останавливать. Возвращение к нормальному режиму производства займёт «некоторое время», добавил Мор.

С 23 августа по 2 сентября «АвтоВАЗ» из-за нехватки полупроводников останавливал производство в Тольятти. До сих пор не перезапущена линия выпуска N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan). При этом выпуск автомобилей семейства Lada Vesta в Ижевске действует без перебоев.