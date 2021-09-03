В Москве выявили больше 900 автомобилей, зарегистрированных на покойников

Госавтоинспекция продолжает активную работу по выявлению автомобилей, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника. Только в Москве за 8 месяцев этого года задержано 952 таких транспортных средства, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы» Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

Водители этих автомобилей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств изъяты для последующей утилизации.

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Также столичная Госавтоинспекция напоминает, что после смерти собственника машины автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в наследство. Для регистрации такого транспортного средства необходимо обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции и предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный непосредственно на того, кто ставит машину на учет, так как старый перестал действовать с момента смерти собственника.

Однако с таким положением дел не соглашаются юристы. Они считают, что закон о регистрации транспортных средств в этой части противоречит Гражданскому кодексу и ущемляет права наследников. Например, пользоваться квартирой наследник может и до вступления в наследство, его никто не выселит. А автомобилем пользоваться не имеет права. Машина должна стоять на приколе, даже если это единственное транспортное средство на всю семью.

В пункте 1 статьи 1152 ГК прописано, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Способы принятия наследства установлены статьей 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации. В первом ее пункте сказано, что принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Но закон о регистрации транспортных средств не предусматривает никаких иных документов для постановки машины на учет, кроме тех, которые удостоверяют право собственности. Для наследников - это свидетельство о вступлении в наследство. А получить его можно только через полгода после смерти собственника. Документ, подтверждающий принятие наследства, этим законом не предусмотрен.

Да, некоторые недисциплинированные водители пользуются зарегистрированным на умерших транспортом, чтобы безнаказанно нарушать правила. Но не все же такие. У большинства просто нет другого автомобиля и нет возможности его приобрести.