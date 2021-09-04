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Минюст готовит проект новых штрафов для водителей

RT на русскомиещё 11
37 минут назад

В Министерстве юстиции России подготавливают поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) касательно введения новых штрафов для водителей.

Минюст подготовит проект новых штрафов для водителей
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает сайт Autonews со ссылкой на информацию ведомства.

Таким образом, с 2022 года штраф за отсутствие технического осмотра может быть повышен с 500-800 до двух тыс руб.

Со следующего года штраф за мойку автомобиля в неположенном месте может возрасти до двух тысяч рублей. За проезд и парковку машины на газоне водителям грозит до четырёх тыс. руб., на детских и спортплощадках — до пяти тыс. руб.

Кроме того, в России начнут оштрафовывать до трёх тыс. руб. за брошенный автохлам.

Уточняется, что с 2022 года штраф за превышение средней скорости станет невозможным оспорить в суде.

Ранее стало известно, что в России вступили в силу новые правила обжалования штрафов за нарушения ПДД.

Автоновости,Лишение прав,Новые штрафы,Минюст РФ,
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