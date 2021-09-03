Американцы оставили в Афганистане десятки тысяч автомобилей

После вывода войск США из Афгани­стана в стране остались десятки тысяч армейских машин, закупленных на деньги американских налогоплательщиков. Washington Post выяснила, что в распоряжении армии находились 76 тысяч автомобилей, в том числе 43 тысячи пикапов Ford Ranger, 22 тысячи армейских внедорожников Humvee и примерно 900 бронемашин типа MRAP. Около 70 процентов всех ввезенных автомобилей американцы передали местным военным, оставшиеся — силам национальной полиции.

Фото: © Cpl Trent A. Randolph / Wikipedia © Cpl Trent A. Randolph / Wikipedia

За все время присутствия американских военных в Афгани­стане из бюджета было выделено 83 миллиарда долларов, и почти треть этой суммы — расходы на транспорт, сопут­ствующее оборудо­вание и транспортировку.

По данным газеты, которая приводит слова главы Центрального командо­вания США генерала Кеннетта Маккензи-младшего, перед завер­шением эвакуации из Кабула американские военные вывели из строя 70 бронемашин, 27 внедорожников Humwee и 73 самолета, которые находились в аэропорту Кабула.

При этом ряд техники все же остался в рабочем состоянии для поддержания работы аэропорта, например, пожарные машины и погрузчики. Последний американский самолет покинул воздушное пространство Афганистана 30 августа.