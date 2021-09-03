Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Американские военные оставили в Афганистане десятки тысяч автомобилей

Motor.ru
1 час назад

После вывода войск США из Афгани­стана в стране остались десятки тысяч армейских машин, закупленных на деньги американских налогоплательщиков. Washington Post выяснила, что в распоряжении армии находились 76 тысяч автомобилей, в том числе 43 тысячи пикапов Ford Ranger, 22 тысячи армейских внедорожников Humvee и примерно 900 бронемашин типа MRAP. Около 70 процентов всех ввезенных автомобилей американцы передали местным военным, оставшиеся — силам национальной полиции.

Американцы оставили в Афганистане десятки тысяч автомобилей
Фото: © Cpl Trent A. Randolph / Wikipedia© Cpl Trent A. Randolph / Wikipedia

За все время присутствия американских военных в Афгани­стане из бюджета было выделено 83 миллиарда долларов, и почти треть этой суммы — расходы на транспорт, сопут­ствующее оборудо­вание и транспортировку.

По данным газеты, которая приводит слова главы Центрального командо­вания США генерала Кеннетта Маккензи-младшего, перед завер­шением эвакуации из Кабула американские военные вывели из строя 70 бронемашин, 27 внедорожников Humwee и 73 самолета, которые находились в аэропорту Кабула.

При этом ряд техники все же остался в рабочем состоянии для поддержания работы аэропорта, например, пожарные машины и погрузчики. Последний американский самолет покинул воздушное пространство Афганистана 30 августа.

Ранее сообщалось, что в распоряжение американской армии могут поступить электрические пикапы GMC Hummer EV. Возрожденный Hummer получил трехмоторную силовую установку e4WD с приводами Ultium Drive. Самый мощный ее вариант выдает 1014 лошадиных сил с заявленным крутящим моментом на колесах 15 590 Нм. Такой пикап разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) примерно за три секунды и проезжает без подзарядки больше 560 километров.

Автоновости,Ford Ranger,Hummer,Ford,Washington Post,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители