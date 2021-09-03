Для водителей введут новые штрафы

В Кодекс об административных правонарушениях планируется добавить ряд новых штрафов для автомобилистов, соответствующий пакет разрабатывает Минюст, пишут СМИ.

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Список нарушений, запрещающих эксплуатировать автомобиль, планируется расширить запретом на эксплуатацию стертых покрышек, запретом на разную резину спереди и сзади и запретом на использование шин не по сезону, пишет Autonews.

Также планируется наказывать за поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, установленных производителем. Штраф по этим нарушениям составит 500 рублей.

Водителям с горящим индикатором неисправности Check Engine и водителям с помехами для обзорности на лобовом стекле также придется уплатить штраф. Кроме того, штраф планируется предусмотреть и тем, у кого неисправны фароочистители, автокорректоры или есть другие проблемы с оптикой.

Наказание за езду без техосмотра планируется увеличить с 500-800 рублей до 2 тыс. рублей. Штраф за езду без ОСАГО не изменится, но его смогут фиксировать не только инспекторы, но и камеры.

Планируется внедрить отдельное наказание для водителей в состоянии алкогольного опьянения с детьми. Им грозит штраф в размере 50 тыс. рублей и лишение прав на три года.