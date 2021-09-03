Для водителей введут новые штрафы

В Кодекс об административных правонарушениях планируется добавить ряд новых штрафов для автомобилистов, соответствующий пакет разрабатывает Минюст, пишут СМИ.
Список нарушений, запрещающих эксплуатировать автомобиль, планируется расширить запретом на эксплуатацию стертых покрышек, запретом на разную резину спереди и сзади и запретом на использование шин не по сезону, пишет Autonews.
Также планируется наказывать за поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, установленных производителем. Штраф по этим нарушениям составит 500 рублей.
Водителям с горящим индикатором неисправности Check Engine и водителям с помехами для обзорности на лобовом стекле также придется уплатить штраф. Кроме того, штраф планируется предусмотреть и тем, у кого неисправны фароочистители, автокорректоры или есть другие проблемы с оптикой.
Наказание за езду без техосмотра планируется увеличить с 500-800 рублей до 2 тыс. рублей. Штраф за езду без ОСАГО не изменится, но его смогут фиксировать не только инспекторы, но и камеры.
Планируется внедрить отдельное наказание для водителей в состоянии алкогольного опьянения с детьми. Им грозит штраф в размере 50 тыс. рублей и лишение прав на три года.
Разработка проекта новых штрафов ведется уже несколько месяцев, наказание по новым статьям планируется вводить не раньше нового года.