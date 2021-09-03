В России появятся новые штрафы для водителей

Министерство юстиции планирует ввести новые штрафы для автомобилистов. Ведомство подготавливает изменения в КоАП, которые должны начать действовать в 2022 году, сообщает Autonews.

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В публикации отмечается, что межведомственная группа работает над новой редакцией документа уже несколько месяцев, однако наказывать водителей по новым статьям начнут не раньше следующего года.

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ГИБДД собирается расширить список нарушений, при которых запрещено использование автомобиля. К уже существующим добавятся использование стертых покрышек, разной резины спереди и сзади, а также шин не по сезону.

Также наказывать начнут за поврежденный бампер, «незаконно» установленные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, которые предусмотрел производитель автомобиля. За все эти нарушения сумма штрафа составит 500 рублей.

Кроме того, под штраф попадут водители, в чьих машинах горит индикатор неисправности двигателя, а на лобовом стекле есть помехи для видимости. Еще наказание предусмотрено для владельцев машин, у кого отсутствуют или не работают фароочистители, автокорректоры либо есть другие проблемы с оптикой.

Также ведомство ужесточит наказание за езду без техосмотра – до 2 тысяч рублей вместо 500-800. При этом за езду без ОСАГО штраф не изменится, но нарушение сможет фиксировать не только инспектор ГИБДД, но и видеокамеры.

Отдельно наказание введут за пьяную езду с детьми в автомобиле. Сейчас наличие несовершеннолетних в авто никак не влияет на санкцию, однако в следующем году нарушителей будут штрафовать на 50 тысяч рублей и лишать прав на срок в три года.

Также в новом КоАП появится понятие «средняя скорость», а потому оспорить в суде штраф за превышение ее разрешенных пределов станет невозможным. При этом нештрафуемый порог превышения скорости останется на действующем уровне – 20 километров в час.