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Apple наняла двух инженеров из Mercedes для разработки собственного беспилотного автомобиля

Секрет Фирмыиещё 3
40 минут назад

В корпорации Apple появились два новых сотрудника, которые ранее работали в Mercedes-Benz. Инсайдеры предположили, что бывшие инженеры машиностроительного гиганта будут участвовать в проекте по созданию беспилотного автомобиля. Apple начала разрабатывать собственное транспортное средство под кодовым названием Apple Car ещё в 2014 году, но до сих пор держит детали об этом проекте в секрете.

Apple наняла инженеров Mercedes для работы над электрокаром
Фото: AppleApple

Одного из новых сотрудников зачислили в отдел специальных проектов Apple на должность инженера-проектировщика. Ранее он работал в Porsche, а затем курировал несколько направлений в Mercedes, сообщили источники MacRumors. О втором сотруднике известно лишь, что он также пришёл в корпорацию из Mercedes.

Apple Car, известный внутри компании как Project Titan, — один из самых секретных проектов Apple. Известно, что IT-гигант и ранее переманивал работников Porsche, Volkswagen, BMW, Audi и Tesla.

О том, что Apple может выйти на рынок автомобилестроения, стало известно в 2016 году. Спустя четыре года инсайдеры сообщили, что первый пассажирский беспилотный автомобиль от производителя iPhone появится в 2024-м, а серийное производство — не раньше, чем в 2025-м.

До сих пор неизвестно, какой двигатель будет у автомобиля от Apple — электрический или внутреннего сгорания. Осведомлённые источники утверждают, что корпорация сосредоточилась на разработке аккумулятора из одной большой батареи.

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