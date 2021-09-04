Tesla отложила серийное производство электропикапа Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск заявил сотрудникам, что компания вряд ли сможет начать производство Cybertruck до конца 2022 года. По данным источников издания Electrek, масштабное производство электропикапа начнётся не ранее конца 2023-го. Причиной такого решения оказалось то, что в Cybertruck слишком много новых технологий и оперативно организовать производственный процесс будет проблематично.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал CNBC Prime кадр из видео / YouTube-канал CNBC Prime

«Это будет особый проект, похожий на глюк в "Матрице". Как если бы у Нео была машина», — сообщил основатель Tesla на общекорпоративном совещании с сотрудниками компании.

Презентация Cybertruck состоялась 21 ноября 2019 года. Как объяснял Илон Маск, машину создали под влиянием фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Старт массового производства намечался на 2021 год. В августе Tesla сообщила, что его отложили до 2022 года.

Ранее Илон Маск допустил, что Cybertruck может провалиться в продаже из-за необычного дизайна. Миллиардер отметил, что дизайн электропикапа в производстве остался практически таким же, каким был на презентации.

«Мне плевать. Я его люблю, даже если другим он не по нраву», — заявил Маск.