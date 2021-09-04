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Tesla отложила серийное производство электропикапа Cybertruck до 2023 года

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад

Основатель Tesla Илон Маск заявил сотрудникам, что компания вряд ли сможет начать производство Cybertruck до конца 2022 года. По данным источников издания Electrek, масштабное производство электропикапа начнётся не ранее конца 2023-го. Причиной такого решения оказалось то, что в Cybertruck слишком много новых технологий и оперативно организовать производственный процесс будет проблематично.

Tesla отложила серийное производство электропикапа Cybertruck
Фото: кадр из видео / YouTube-канал CNBC Primeкадр из видео / YouTube-канал CNBC Prime

«Это будет особый проект, похожий на глюк в "Матрице". Как если бы у Нео была машина», — сообщил основатель Tesla на общекорпоративном совещании с сотрудниками компании.

Презентация Cybertruck состоялась 21 ноября 2019 года. Как объяснял Илон Маск, машину создали под влиянием фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Старт массового производства намечался на 2021 год. В августе Tesla сообщила, что его отложили до 2022 года.

Ранее Илон Маск допустил, что Cybertruck может провалиться в продаже из-за необычного дизайна. Миллиардер отметил, что дизайн электропикапа в производстве остался практически таким же, каким был на презентации.

«Мне плевать. Я его люблю, даже если другим он не по нраву», — заявил Маск.

Летом 2021 года Tesla сообщила о переносе запуска производства ещё двух своих моделей: электрогрузовиков Semi Truck (на 2022 год) и электромобиля Roadster (до 2023 года).

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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