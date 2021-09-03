BMW и Volkswagen обвинили в уничтожении планеты

Немецкий автопроизводитель Daimler (владелец Mercedes-Benz) отклонил требования двух экологических организаций прекратить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. Как сообщает Associated Press, за отказ подписать соответствующее соглашение юристы Greenpeace и Deutsche Umwelthilfe пригрозили подать в суд на Daimler, BMW и Volkswagen.

Фото: Bernd Weissbrod / Globallookpress.com Bernd Weissbrod / Globallookpress.com

Экологические организации утверждают, что компании должны придерживаться тех же правил, что и государства, когда речь идет о сокращении выбросов парниковых газов для борьбы с изменением климата. В письме к компании Volkswagen Greenpeace обвинил автопроизводителя в том, что он «представляет угрозу для собственности, здоровья и жизни людей», так как несет ответственность за выброс большого количества углекислого газа, что ведет к уничтожению планеты.

Сотрудники Daimler утверждают, что они не видят «никаких оснований» для правового разбирательства. «Если дело дойдет до судебного процесса, мы будем использовать все законные средства, чтобы защитить себя», — заявили в компании.

Также автопроизводитель отметил, что стремится достичь целей Парижского климатического соглашения, поэтому собирается перейти на электромобили к 2039 году. То же самое заявила компания BMW, при этом добавив, что проанализирует юридическую угрозу со стороны экологических организаций. BMW хочет поставить на рынок более 10 миллионов электрокаров в ближайшее десятилетие.