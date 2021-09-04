Автомобилистам рассказали, какой бензин экономичнее

Максимальная производительность и экономичность силовых агрегатов современных автомобилей не имеют ничего общего с высокооктановостью заливаемого в бензобак топлива. К такому выводу пришли эксперты «Российской газеты», которые попытались подтвердить или опровергнуть устоявшийся стереотип о том, что якобы АИ-95 экономичнее АИ-92.

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На текущий момент все российские топливные компании завершили модернизацию своего производства, что позволяет на выходе получить более экологичный продукт, нежели несколькими годами ранее. Современные производители отказались от применения специальных добавок-антидетонаторов для повышения октанового числа топлива в пользу обогащения бензина менее токсичным для окружающей среды метилтретбутиловым эфиром (МТБЭ).

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Как отмечает издание, при добавлении 10--15% МТБЭ в состав бензина рост октанового числа составляет порядка 6–12 единиц. Однако такое топливо склонно скорее «выдыхаться»: у МТБЭ высокая летучесть, соответственно, такие компоненты более активно испаряются в жаркую погоду.

Автоэксперты сходятся во мнении, что сегодня бензин марки АИ-95 не сможет «сотворить чудо» и дать вашему автомобилю ощутимую прибавку в мощности и экономичности в сравнении с 92-м бензином. Также следует внимательно относиться к рекомендациям автопроизводителя по заливаемому топливу: все двигатели проходят калибровку на заводе. И если в руководстве по эксплуатации допускается использование АИ-95 наравне с АИ-92, то, вероятнее всего, заправив авто более дешёвым бензином, владелец машины ощутимого провала в экономичности или отдаче не заметит, да и потери в мощности будут минимальными.

Если же производитель рекомендует заправлять автомобиль бензином с высоким октановым числом, скорее всего, использование АИ-92 может привести к довольно серьёзным поломкам либо полному выходу из строя силового агрегата, который при заливе «неправильного» топлива будет страдать от детонации при работе под нагрузкой. В скором времени на моторе образуются царапины на внутренних стенках цилиндров, в перспективе — оплавятся поршни, спекутся кольца, потеряют форму шатуны. Также из-за использования нерегламентированного топлива быстро выйдет из строя каталитический нейтрализатор.