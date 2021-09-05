Tesla может выпустить бюджетную модель без руля и педалей

Илон Маск обещал запустить производство новой модели Tesla стоимостью 25 тысяч долларов в 2023 году — её первый экземпляр уже собран. Известно, что это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который, по слухам, должен был называться Model 2. Однако глава Tesla опроверг это — бюджетный электрокар будет называться по-другому. Он будет продаваться по всему миру и есть вероятность, что новинка не получит ни руля, ни педалей.

Фото: Tesla Tesla

Глава Tesla Илон Маск провёл собрание акционеров, на котором поделился некоторыми подробностями о ближайшем будущем компании. В частности, он отметил, что бюджетный электромобиль вовсе не будет называться Model 2. Как именно, предприниматель не уточнил. Новинка действительно будет стоить 25 000 долларов (чуть более 1,8 миллиона рублей по нынешнему курсу) и должна встать на конвейер в 2023 году, если этим планам не помешает дефицит микроэлектроники. Кроме того, Маск отметил, что рассматривает возможность сделать электрокар без рулевого колеса и педалей — чтобы он мог передвигаться только в режиме автопилота. А вот пакет Full Self-Driving по мере совершенствования будет только дорожать.