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Tesla может выпустить бюджетную модель без руля и педалей

Motor.ruиещё 1
2 часа назад

Илон Маск обещал запустить производство новой модели Tesla стоимостью 25 тысяч долларов в 2023 году — её первый экземпляр уже собран. Известно, что это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который, по слухам, должен был называться Model 2. Однако глава Tesla опроверг это — бюджетный электрокар будет называться по-другому. Он будет продаваться по всему миру и есть вероятность, что новинка не получит ни руля, ни педалей.

Tesla может выпустить бюджетную модель без руля и педалей
Фото: TeslaTesla

Глава Tesla Илон Маск провёл собрание акционеров, на котором поделился некоторыми подробностями о ближайшем будущем компании. В частности, он отметил, что бюджетный электромобиль вовсе не будет называться Model 2. Как именно, предприниматель не уточнил. Новинка действительно будет стоить 25 000 долларов (чуть более 1,8 миллиона рублей по нынешнему курсу) и должна встать на конвейер в 2023 году, если этим планам не помешает дефицит микроэлектроники. Кроме того, Маск отметил, что рассматривает возможность сделать электрокар без рулевого колеса и педалей — чтобы он мог передвигаться только в режиме автопилота. А вот пакет Full Self-Driving по мере совершенствования будет только дорожать.

Столь низкую цену на электрокар Tesla планирует обеспечить благодаря использованию инновационных аккумуляторов с новыми типами материалов, которые снизят стоимость киловатт-часа в производстве примерно в два раза, а запас хода по сравнению с нынешними батареями увеличат на 16 процентов. С таким источником питания новинка проедет без подзарядки от 400 до 560 километров, а европейский вариант может получить батарею поменьше — с запасом хода около 250 километров. Хэтчбек для Европы будут собирать на новом заводе Tesla в окрестностях Берлина.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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