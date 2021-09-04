Ford выпустит «заряженную» версию пикапа Maverick

Американская компания Ford может выпустить высокопроизводительную модификацию компактного пикапа Maverick с традиционным обозначением ST. Если руководство концерна всё-таки одобрит проект, автомобиль построят на базе полноприводной версии пикапа с 2,0-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 254 лошадиных силы и 8-ступенчатым автоматом. Его мощность для Maverick ST будет увеличена, но есть вероятность, что «заряженный» пикап и вовсе получит 2,3-литровый турбомотор.

Как сообщает издание Ford Authority со ссылкой на собственные источники в компании, идея выпустить «заряженную» версию нового компактного пикапа всерьёз рассматривается руководством. Эту информацию подтвердил менеджер по маркетингу проекта Maverick Тревор Скотт — по его словам, нужно сначала понять, будет ли подобный автомобиль пользоваться спросом. Вполне возможно, что он действительно придётся по вкусу потенциальной аудитории, ведь Maverick адресован не типичным покупателям американских пикапов, а тем, кто ездит на легковых автомобилях, но нуждается в более практичной машине. Ещё одним возможным вариантом расширения модельной гаммы является электрическая версия.