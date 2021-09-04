УАЗ запустит производство электромобилей в 2022 году

В Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) заявили, что наладят производство электромобилей к февралю 2022 года. Предприятие готовится представить электрические версии «УАЗ Хантер» и сконструировать электрические аналоги всех своих моделей. Чешский дилер УАЗа MV Motors уже создал и продаёт электромобиль на основе внедорожника «УАЗ Хантер». Он стоит 40 000, как самая дешёвая Tesla.
О планируемом запуске в феврале 2022 года заявил корреспонденту «Газеты.Ru» директор по маркетингу и продукту УАЗа Максим Куприн.
«С февраля электрические версии "УАЗ Хантер" будут делать в Ульяновске на конвейере. В течение пяти лет все модели "УАЗа" будут с электрическими версиями», — рассказал представитель завода. На первые 10 машин уже есть предзаказы, добавил Куприн.
Чешская MV Motors объявила о начале продаж электромобиля Spartan EV в начале августа. В его основе — переработанный «УАЗ Хантер», базовые версии которого компания закупает в России. Вместо двигателя внутреннего сгорания у Spartan EV установлен электромотор мощностью 120 киловатт. Дизайн автономного транспортного средства не изменили — только установили жидкокристаллический дисплей вместо блока приборов.
Согласно результатам исследования автопортала «Дром», в России 63% автолюбителей хотели бы в течение двух лет купить электромобиль. При этом похвастаться приобретением электрокара смогли только 3% участников опроса.
УАЗ ранее договорился с Эфиопией о производстве своих машин в этой стране. Планируется совместное производство всех версий автомобилей «Патриот», «Пикап», «Профи», а также внедорожника «Хантер» и модели классической линейки СГР — знаменитой «буханки».