УАЗ запустит производство электромобилей в 2022 году

В Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) заявили, что наладят производство электромобилей к февралю 2022 года. Предприятие готовится представить электрические версии «УАЗ Хантер» и сконструировать электрические аналоги всех своих моделей. Чешский дилер УАЗа MV Motors уже создал и продаёт электромобиль на основе внедорожника «УАЗ Хантер». Он стоит 40 000, как самая дешёвая Tesla.

Фото: Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0 Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

О планируемом запуске в феврале 2022 года заявил корреспонденту «Газеты.Ru» директор по маркетингу и продукту УАЗа Максим Куприн.

«С февраля электрические версии "УАЗ Хантер" будут делать в Ульяновске на конвейере. В течение пяти лет все модели "УАЗа" будут с электрическими версиями», — рассказал представитель завода. На первые 10 машин уже есть предзаказы, добавил Куприн.

Чешская MV Motors объявила о начале продаж электромобиля Spartan EV в начале августа. В его основе — переработанный «УАЗ Хантер», базовые версии которого компания закупает в России. Вместо двигателя внутреннего сгорания у Spartan EV установлен электромотор мощностью 120 киловатт. Дизайн автономного транспортного средства не изменили — только установили жидкокристаллический дисплей вместо блока приборов.

Согласно результатам исследования автопортала «Дром», в России 63% автолюбителей хотели бы в течение двух лет купить электромобиль. При этом похвастаться приобретением электрокара смогли только 3% участников опроса.