Российским водителям могут начать выписывать новые штрафы на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве предупредили, что понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства», согласно положениям технического регламента Таможенного союза, включает в себя в том числе установку составных частей и предметов оборудования транспортного средства, не предусмотренных его конструкцией, которые могут оказывать влияние на безопасность дорожного движения.

Ранее в СМИ появились данные, что внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, согласно которому разрешение на них нужно получать и регистрировать в ГИБДД. При первом выявлении нарушения водитель привлекается к ответственности, а в дальнейшем, если оно не будет устранено, машину могут снять с регистрации.