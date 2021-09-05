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Российских автомобилистов предупредили о новом виде штрафа

Ювелина Бернст
40 минут назад

Российские автомобилисты могут получить штраф в размере 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД, передает РИА «Новости».

Российских автомобилистов предупредили о новом виде штрафа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно пункту 7.18 приложения к ПДД по допуску транспортных средств к эксплуатации, водители не могут ездить на автомобилях, в конструкцию которых внесли изменения без разрешения ГИБДД, говорится в сообщении.

В августе стали появляться сообщения о том, что сотрудники госавтоинспекции в Воронеже уже начали проверки тюнингованных машин. В региональном управлении МВД объяснили, что установка любого оборудования, не предусмотренного производителем автомобиля, нарушает закон.

Позже в Совфеде предложили установить наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей.

Автоновости,ГИБДД,Совет Федерации,МВД,РИА Новости,
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