В Москве скрытые патрули выявили более 120 пьяных водителей

Скрытые патрули выявили на дорогах Москвы более 4 тыс. административных правонарушений, свыше 120 из них составили факты управления машиной пьяным водителем. Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

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"За последние два месяца с использованием скрытого контроля выявлено более 4 тыс. административных правонарушений, из них более 120 - факты управления автомобилем в состоянии опьянения, 77 случаев - движение по встречной полосе, более 1 500 нарушений уровня светопропускающей способности [тонировка], 620 - управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушениями требований", - сказал он в эфире "Авторадио".

По словам Быкова, практика скрытых патрулей вынуждает водителей понимать, что они находятся под постоянным контролем, и правила дорожного движения необходимо соблюдать, поскольку они могут быть привлечены к административной ответственности.

В МВД ранее ТАСС поясняли, что при скрытом контроле за дорожным движением наряд сотрудников на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы фиксирует нарушения правил дорожного движения, которые способствуют совершению ДТП. Полицейские, которые осуществляют скрытый надзор, взаимодействуют с другими подразделениями - стационарными нарядами, пешими постами, теми, кто несет службу на патрульных автомобилях со специальной цветографической схемой. Они в случае необходимости пресечения и оформления административного правонарушения осуществляют остановку транспортного средства нарушителя.