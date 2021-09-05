Кросс-универсал Subaru Outback обзавелся новым турбомотором 1.8

Шестое поколение кросс-универсала Subaru Outback добралось до внутреннего рынка. В Японии модель сохранила двойное имя Legacy Outback и обрела новый для модели турбомотор 1.8, знакомый по кроссоверу Forester и универсалу Levorg. Другие отличия Legacy Outback от «глобального» Outback — расположение руля, виртуальная 12,3-дюймовая приборная панель и подушка безопасности для пешеходов, «выстреливающая» снаружи.

Фото: © Subaru © Subaru

Цифровая 12,3-дюймовая приборная панель японского Legacy Outback имеет нехарактерную трапецевидную форму, а водитель может выбирать из трёх графических скинов. Ещё версия для внутреннего рынка отличается богатым оснащением — последняя итерация системы EyeSight и «пешеходный» аирбэг не требуют доплаты.

Двигатель безальтернативный, и это не «атмосферник» 2.5 — в Японии все Legacy Outback оснащаются новой «турбочётвёркой» 1.8 с непосредственным впрыском топлива, которая развивает 177 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Постоянный полный привод и клиноцепной вариатор Lineartronic — приметы всех Subaru Outback вне зависимости от рынка сбыта.

«Глобальную» 2,5-литровую версию японский Legacy Outback превосходит по экономичности: расход бензина в комбинированном цикле WLTP не превышает 7,7 литра на 100 километров, то есть с каждой сотни километров экономится примерно литр топлива.