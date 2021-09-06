Ряд трамвайных маршрутов в Москве изменит работу

Ряд трамвайных маршрутов на юге столицы изменит свою работу с 6 сентября. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По будням трамвай 16 будет ходить от Новоданиловского проезда через станцию метро «Тульская» и до улицы Серпуховской Вал. Трамвай 49 не будет ходить до Новоданиловского проезда, а отправиться до «Нижних Котлов». В пресс-службе отметили, что работа трамваев 3, 14, 26, 47 не изменится.

По выходным не будут ходить трамваи 3, 14, 47. По маршруту 16 можно проехать от улицы Академика Янгеля до «Нагатино». Трамвай 26 повезет пассажиров от метро «Университет» через Черемушки и до метро «Чистые пруды», а маршрут 49 проследует от «Нагатино» до «Нижних Котлов». Также по выходным ходит автобус 047. Его маршрут пройдет от станции метро «Октябрьская» до станции метро «Нагатинская».

— Изменения — на время ремонта трамвайных путей на улице Шаболовка и Варшавском шоссе. Также начинаются работы на кольце «Новоданиловский проезд» — они потребовали дополнительных изменений маршрутов по будням. При этом все транспортные связи будут сохранены, — передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».