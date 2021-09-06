Mercedes-Benz G-Class перевели на электричество

Прототип EQG построен на раме лестничного типа и оснащен четырехмоторной силовой установкой

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz представила прототип электрического G-Class. Уже завтра его покажут вживую на автосалоне IAA в Мюнхене и, вероятно, раскроют подробности, а пока имеются лишь фотографии и некоторые детали. Так, «батарейный» внедорожник под именем EQG построен на раме, как и его «топливный» собрат, имеет аналогичную схему подвески и оснащен четырьмя электромоторами – по одному рядом с каждым колесом. Встанет ли такой «Гелендваген» на конвейер, до сих пор точно неизвестно.

Внешность электрического Mercedes-Benz G-Class сюрпризом не стала: изображения прототипа «слили» в сеть в минувшие выходные. От «обычного» G-Class электрокар отличают заглушка на месте решетки радиатора с трехмерной звездой и узором из «мягких» квадратов, а также обилие светотехники: диодные полосы опоясывают решетку, кофр, молдинги дверей и багажник на крыше. Кроме этого, прототип получил особые колесные диски из алюминиевого сплава размерностью 22 дюйма.

Информации о «технике» пока немного. EQG построен на раме лестничного типа, как и внедорожник с ДВС. От него новинка «унаследовала» также независимую подвеску спереди и неразрезной мост сзади, которую адаптировали под электропривод. В состав силовой установки входят четыре электромотора, расположенные рядом с колесами и управляемые индивидуально. Их отдача пока держится в секрете.

Встроенные в раму аккумуляторы обеспечивают внедорожнику низкий центр тяжести. Возможно, они достанутся электромобилю от флагманского EQS: он получил батареи емкостью 90 либо 107,8 киловатт-часа и «по паспорту» проезжает на одном заряде до 770 километров по циклу WLTP.