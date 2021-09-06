Полисы автострахования можно оформить в Сбере с выгодой до 30%

Сбер предлагает аккуратным водителям приобрести полис каско с выгодой 30%. Заключить договор на специальных условиях можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайтах Сбера и СберСтрахования.
Оформить договор с выгодой могут водители, у которых не было аварий по действующему полису другой страховой компании. Полис можно приобрести на сайте или в приложении СберБанк Онлайн без предварительного осмотра машины. Застраховать можно автомобили отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. При страховом случае можно урегулировать убытки дистанционно в мобильном приложении.
Сэкономить при покупке полиса ОСАГО автовладельцы могут с помощью маркетплейса Сбера по автострахованию, где можно сравнить предложения 11 страховых компаний — партнёров. Разница в цене между предложениями может достигать 30%. Оформить договор можно на сайте маркетплейса, в приложении СберБанк Онлайн или в любом отделении Сбера. Водителю понадобится всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Полис будет направлен на электронную почту клиента сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.
Многие думают, что тарифы на ОСАГО не отличаются в разных страховых компаниях, но это не так. Разница в тарифе по одному клиенту может достигать 30%. В прошлом году Сбер первым из российских банков запустил в собственном мобильном приложении СберБанк Онлайн маркетплейс по автострахованию. В октябре на нём появится и предложение компании СберСтрахование. Мы наблюдаем стабильный рост интереса потребителей к маркетплейсу: уже сегодня там оформляются десятки тысяч договоров в месяц.
Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка
СберСтрахование при расчёте цены на полис каско учитывает множество факторов, что позволяет сделать клиенту оптимальное предложение. Более того, мы предлагаем нашим новым клиентам получить выгоду до 30% за безаварийность при оформлении этого полиса по аналогии с ОСАГО, где могут применяться понижающие коэффициенты за аккуратное вождение. При страховом случае полис поможет автовладельцу сохранить финансовую стабильность, восстановить авто или получить компенсацию при угоне либо тотальном ущербе.
Директор розничного страхования СберСтрахования