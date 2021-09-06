Полисы автострахования можно оформить в Сбере с выгодой до 30%

Сбер предлагает аккуратным водителям приобрести полис каско с выгодой 30%. Заключить договор на специальных условиях можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайтах Сбера и СберСтрахования.

Оформить договор с выгодой могут водители, у которых не было аварий по действующему полису другой страховой компании. Полис можно приобрести на сайте или в приложении СберБанк Онлайн без предварительного осмотра машины. Застраховать можно автомобили отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. При страховом случае можно урегулировать убытки дистанционно в мобильном приложении.

Видео дня

Сэкономить при покупке полиса ОСАГО автовладельцы могут с помощью маркетплейса Сбера по автострахованию, где можно сравнить предложения 11 страховых компаний — партнёров. Разница в цене между предложениями может достигать 30%. Оформить договор можно на сайте маркетплейса, в приложении СберБанк Онлайн или в любом отделении Сбера. Водителю понадобится всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Полис будет направлен на электронную почту клиента сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Многие думают, что тарифы на ОСАГО не отличаются в разных страховых компаниях, но это не так. Разница в тарифе по одному клиенту может достигать 30%. В прошлом году Сбер первым из российских банков запустил в собственном мобильном приложении СберБанк Онлайн маркетплейс по автострахованию. В октябре на нём появится и предложение компании СберСтрахование. Мы наблюдаем стабильный рост интереса потребителей к маркетплейсу: уже сегодня там оформляются десятки тысяч договоров в месяц.

Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка

СберСтрахование при расчёте цены на полис каско учитывает множество факторов, что позволяет сделать клиенту оптимальное предложение. Более того, мы предлагаем нашим новым клиентам получить выгоду до 30% за безаварийность при оформлении этого полиса по аналогии с ОСАГО, где могут применяться понижающие коэффициенты за аккуратное вождение. При страховом случае полис поможет автовладельцу сохранить финансовую стабильность, восстановить авто или получить компенсацию при угоне либо тотальном ущербе.