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Московских водителей предупредили о новых камерах на дорогах

Lenta.ruиещё 2
23 минуты назад

В Москве расширят функции камер на дорогах. Новые комплексы будут проверять шлемы у мотоциклистов, а также наличие ОСАГО и техосмотра у столичных автомобилистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Московских водителей предупредили о новых камерах на дорогах
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что теперь камеры будут фиксировать движение мотоциклистов между полосами (за нарушение — штраф 1500 рублей), а также правила применения мотошлемов (штраф 1000 рублей). Кроме того, в ЦОДД намерены проверять правила парковки (штраф от 500 рублей до 2500 рублей), фиксировать поворот или разворот не из крайнего ряда (штраф 500 рублей). Вместе с тем новые камеры будут выявлять машины, не прошедшие техосмотр и не имеющие ОСАГО.

Также в ведомстве рассказали, что приборы будут установлены в очагах аварийности и на выделенных полосах. Всего на эти цели выделено 3,27 миллиарда рублей.

Ранее в МВД опровергли информацию о том, что российским автомобилистам грозит новое наказание — штраф в размере 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

Автоновости,МВД,
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