На автосалоне в Мюнхене показали новые электрокроссоверы, на которых скоро будут ездить все

В Мюнхене открылся международный автосалон. Но если вдруг вы про него ничего не слышали — ничего удивительного. Сюда, в столицу Баварии, моторшоу переехало из Франкфурта из-за протеста активистов, требовавших запретить не только подобные выставки, но автомобили вообще. И всё потому, что они вредят экологии и окружающей среде. Мюнхенский автосалон экоактивисты тоже пытались сорвать, но выставка всё же открылась. И в этой галерее мы собрали для вас самые важные электрические кроссоверы, показанные на моторшоу. На подобных машинах в скором будущем, вероятно, мы все и будем ездить.

Фото: smart smart

Mercedes-Maybach EQS

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Начать хочется с новинок Mercedes-Benz, и первой пусть будет роскошнейший Mercedes-Maybach EQS. Это — концепт-кар, который должен стать серийным уже в следующем году.

Внедорожник построен на новой платформе, разработанной специально для топовых электрокаров марки. Естественно, всё в этом автомобиле сделано максимально обтекаемым: тут и особые пороги с особым аэродинамичным профилем, и выдвижные ручки дверей, и «глухая» передняя часть кузова, без решетки радиатора. И посмотрите на эти гигантские 24-дюймовые колесные диски!

Технические характеристики прототипа не сообщаются. Известно лишь, что серийный Mercedes-Maybach EQS сможет проезжать без подзарядки около 600 километров.

Mercedes-Benz EQG

Mercedes-Benz EQG

Да, вы видите перед собой Mercedes-Benz G-Class, который сохранил раму и неразрезной мост сзади, но теперь ездит на электротяге. Особые элементы внешности — это псевдорешетка радиатора, в которую напичкали светодиодов, 22-дюймовые диски и квадратный кожух запаски. Тоже, конечно, весь в светодиодах.

Как и Mercedes-Maybach EQS, электрический G-Class тоже пока концепт со скорым запуском в серию. Прототип оснащен четырьмя электромоторами и «понижайкой», но подробной информации о силовой установке нет.

Предполагается, что для серийного подготовят несколько модификаций. Одна из которых будет оснащаться батареей емкостью 108 киловатт-часов. Ожидаемый запас хода такой версии — около 700 километров.

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

Еще одна новинка Mercedes-Benz в Мюнхене (компания в этом году разошлась не на шутку) — это электрическая версия семиместного кроссовера GLB. Но в отличие от предыдущих двух автомобилей, на этот раз вы смотрите на полностью серийную модель.

Для вседорожника доступны две модификации: с силовой установкой мощностью 228 и 292 силы. Модель тратит на разгон до «сотни» восемь и 6,2 секунды соответственно, но проигрывает своим конкурентам (например, Audi Q4 e-tron) в запасе хода. Ауди проедет на одной зарядке около 488 километров, а Мерседес — 419 километров.

Собирать Mercedes-Benz EQB будут на заводе в Венгрии. Ожидаемая стоимость — от 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

Renault Megane E-Tech

Наконец-то заканчиваем с Мерседесами и переходим к другим не менее интересным электрокроссоверами. Например, вот к этому Renault Megane E-Tech.

Новинка построена на той же модульной платформе CMF EV, что электро­кроссовер [Nissan Ariya](https://motor.ru/selector/nissan-ariya-design.htm). Одной из главных его особенностей является то, что после окончания жизненного цикла модели, 95 процентов всего автомобиля можно отправить на повторную переработку. Протестующие у выставочного центра должны быть довольны.

Для кроссовера Renault Megane E-Tech предусмотрено несколько версий: с мотором 130 или 218 лошадиных сила, а также с батареями емкостью 40 или 60 киловатт-часов. Запас хода — 300 и 470 километров соответственно. Заказать новинку в Европе можно будет с февраля 2022 года.

Smart Concept #1

Smart Concept #1

Это — самый большой Smart в истории. Его длина достигает 4,29 метра, высота — 1,7 метра, а размер колесной базы равен 2,75 метра. Новинка по своим размерам близка к MINI Countryman, но по расстоянию между осями оказывается даже слегка больше.

Прототип под простым названием Concept #1 разработан маркой совместно с Geely (китайцы владеют 50 процентами акций Smart). Так как это не серийная машина, то никакой технической информации о ней нет.

В Китае новинку начнут продавать уже в следующем году. Впоследствии ожидается ее появление и на европейском рынке.

Volkswagen ID. Life

Volkswagen ID. Life

У концепта Volkswagen ID. Life скромная длина (всего четыре метра), приличный размер колесной базы (2,65 метра), неплохой для городского электрокара дорожный просвет (190 миллиметров) и серьезные углы въезда и съезда (26 и 37 градусов соответственно). В общем, вполне себе кроссовер получился.

Прототип оснащен 234-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 57 киловатт-часов. «Сотню» машина сможет набирать за 6,9 секунды, а без подзарядки проехать — 400 километров.