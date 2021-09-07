Украинская армия откажется от российских УАЗов в пользу Toyota Hilux

Украинская армия в ближайшее время планирует отказаться от использования российских внедорожников УАЗ. На смену им будут поставлены автомобили, сконструированные на базе пикапов Toyota Hilux компанией «Украинская бронетехника». Об этом сообщает "Военное дело".

Фото: ufocar.ru ufocar.ru

По словам директора «Украинской бронетехники» Владислава Балбеса, у Toyota Hilux был увеличен дорожный просвет более чем на 30 сантиметров, переработана подвеска, заменены колеса и модернизирован кузов. Благодаря увеличенному дорожному просвету машина может легко переехать бревно диаметром 30-40 сантиметров. Под капотом установлен мотор, а грузоподъемность составляет одну тонну.

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