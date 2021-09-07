Украинская армия откажется от российских УАЗов в пользу Toyota Hilux

Украинская армия в ближайшее время планирует отказаться от использования российских внедорожников УАЗ. На смену им будут поставлены автомобили, сконструированные на базе пикапов Toyota Hilux компанией «Украинская бронетехника». Об этом сообщает "Военное дело".
По словам директора «Украинской бронетехники» Владислава Балбеса, у Toyota Hilux был увеличен дорожный просвет более чем на 30 сантиметров, переработана подвеска, заменены колеса и модернизирован кузов. Благодаря увеличенному дорожному просвету машина может легко переехать бревно диаметром 30-40 сантиметров. Под капотом установлен мотор, а грузоподъемность составляет одну тонну.
Ранее аналогичный вариант Toyota Hilux был принят на вооружение в армию Чехии.