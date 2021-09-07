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Глава Daimler: дефицит электронных компонентов продлится дольше, чем ожидалось

Motor.ru
44 минуты назад

Глава концерна Daimler Ола Каллениус предупредил, что автомобильная промышленность будет испытывать нехватку электронных компонентов вплоть до 2023 года. Такое заявление он сделал в рамках Мюнхенского автосалона, сообщает Automotive News. Ранее прогнозировалось, что проблемы с поставками деталей, которые вылились в массовые остановки автозаводов крупнейших брендов, удастся решить уже в следующем году.

Глава Daimler: дефицит электронных компонентов продлится дольше, чем ожидалось
Фото: Motor.ruMotor.ru

В 2023 году дефицит электронных компонентов будет ощущаться не так остро, как в 2021 и 2022-м, уточнил Каллениус, но он все же будет влиять на производство. По его словам, несколько поставщиков микрочипов упоминали «структурные проблемы со спросом».

Из-за нехватки деталей Daimler пришлось урезать годовой прогноз продаж: ожидается, что поставки автомобилей останутся на уровне 2020 года, запомнившегося затишьем на рынке из-за локдаунов. Особенно тяжелым для немецкого концерна оказался третий квартал нынешнего года, однако в четвертом квартале ситуация с полупроводниками может слегка улучшиться, надеются в Daimler.

С Daimler солидарны и другие производители. Руководитель BMW Оливер Ципсе отметил, что проблема с поставками микроэлектроники будет сохраняться еще по крайней мере год.

По прогнозу главы Volkswagen Герберта Дисса, дефицит продлится «месяцы или даже годы», так как спрос на полупроводники крайне высок. А генеральный директор Renault Лука де Мео отметил, что ситуация в третьем квартале оказалась тяжелее, чем ожидалось. Для французов результатом сбоев в поставках станет сокращение производственного плана примерно на 200 тысяч машин в нынешнем году.

По подсчетам Boston Consulting Group, по той же причине глобальный выпуск машин в 2021 году просядет на 7-9 миллионов экземпляров. Причем самое крупное сокращение ожидается к концу года: в третьем и четвертом кварталах производители не выпустят от трех до пяти миллионов автомобилей.

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