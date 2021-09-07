Глава Daimler: дефицит электронных компонентов продлится дольше, чем ожидалось

Глава концерна Daimler Ола Каллениус предупредил, что автомобильная промышленность будет испытывать нехватку электронных компонентов вплоть до 2023 года. Такое заявление он сделал в рамках Мюнхенского автосалона, сообщает Automotive News. Ранее прогнозировалось, что проблемы с поставками деталей, которые вылились в массовые остановки автозаводов крупнейших брендов, удастся решить уже в следующем году.

В 2023 году дефицит электронных компонентов будет ощущаться не так остро, как в 2021 и 2022-м, уточнил Каллениус, но он все же будет влиять на производство. По его словам, несколько поставщиков микрочипов упоминали «структурные проблемы со спросом».

Из-за нехватки деталей Daimler пришлось урезать годовой прогноз продаж: ожидается, что поставки автомобилей останутся на уровне 2020 года, запомнившегося затишьем на рынке из-за локдаунов. Особенно тяжелым для немецкого концерна оказался третий квартал нынешнего года, однако в четвертом квартале ситуация с полупроводниками может слегка улучшиться, надеются в Daimler.

С Daimler солидарны и другие производители. Руководитель BMW Оливер Ципсе отметил, что проблема с поставками микроэлектроники будет сохраняться еще по крайней мере год.

По прогнозу главы Volkswagen Герберта Дисса, дефицит продлится «месяцы или даже годы», так как спрос на полупроводники крайне высок. А генеральный директор Renault Лука де Мео отметил, что ситуация в третьем квартале оказалась тяжелее, чем ожидалось. Для французов результатом сбоев в поставках станет сокращение производственного плана примерно на 200 тысяч машин в нынешнем году.