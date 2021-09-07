Kia подняла цены в России второй раз за месяц

Компания Kia вновь скорректировала прайс-листы своей продукции на российском рынке. Как сообщает сайт «Цена Авто», повысилась стоимость шести моделей из 17: Rio, Rio X, K5, Sportage, Picanto и Stinger стали дороже для россиян на 5-30 тысяч рублей, или на 0,4-2,0 процента от прежней цены. До этого южнокорейская марка переписывала ценники в России только 18 августа: тогда сразу девять автомобилей Kia подорожали на 5-50 тысяч рублей.

Фото: Kia Kia

Самую маленькую прибавку получили бестселлеры Kia – седан Rio и хэтчбек Rio X. Модели стали дороже на пять тысяч рублей во всех комплектациях, что составляет 0,4-0,5 процента от старой цены. Таким образом, за Rio дилеры теперь просят от 924 900 до 1 279 900 рублей, а за Rio X – от 1 044 900 до 1 339 900 рублей.

Следующий по сумме подорожания – хэтчбек Picanto, стоимость которого увеличилась на 15-20 тысяч рублей (1,6-2,0 процента) в зависимости от исполнения. Новая цена модели лежит в диапазоне от 869 900 до 1 209 900 рублей.

Бизнес-седан K5 и кроссовер Sportage прибавили по 20 тысяч рублей, что равно 0,8-1,2 и 0,8-1,1 процента соответственно. Kia K5 теперь оценивается в 1 719 900-2 489 900 рублей, а Sportage – в 1 854 900-2 634 900 рублей.

Наконец, наиболее заметно подорожал лифтбек Stinger. Стоимость модели выросла на 30 тысяч рублей (0,8-1,2 процента) и теперь варьируется от 2 589 900 до 3 979 900 рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по август Kia реализовала в России 142 692 автомобиля – на 20 процентов больше, чем за те же месяцы 2020 года. Rio разошелся тиражом в 56 585 экземпляров, а второе и третье места по продажам занимают K5 и Sportage с результатом 21 852 и 18 289 автомобилей соответственно.