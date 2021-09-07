МВД опровергло информацию о новом наказании для водителей

Информация о том, что в России водителей будут штрафовать за установку в автомобиле дополнительных динамиков, облетела все СМИ. В редакцию обратилось Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с просьбой опубликовать официальное разъяснение ведомства по этой неожиданной новости:

Фото: Сергей Михеев/ РГ Сергей Михеев/ РГ

"5 сентября 2021 г. информационное агентство ТАСС опубликовало новость под заголовком "Водителей в России могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину".

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Некорректный заголовок и произвольная интерпретация информационным агентством сведений, содержавшихся в ответе пресс-центра МВД России на запрос агентства, спровоцировали серию публикаций в СМИ о введении нового штрафа для водителей за установку дополнительных акустических систем на автомобиль.

Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа.

МВД России обращается к представителям СМИ с призывом при подготовке публикаций придерживаться формулировок, содержащихся в официальных ответах ведомства, не допускать их вольной трактовки. Мы всегда готовы разъяснить, уточнить, предоставить дополнительную информацию по интересующим вас темам", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, история началась с того, что в Воронеже сотрудники ГИБДД в рамках рейда по выявлению автомобилей с внесенными изменениями в конструкцию привлекали к ответственности автовладельцев, у которых автомобиль буквально превращен в музыкальную шкатулку.

Но надо понимать разницу между установкой мощных динамиков, новой модной магнитолы и внесением изменений в конструкцию автомобиля. Если автовладелец заменил штатную магнитолу на более навороченную, но установил ее в штатное место, это не будет считаться внесением изменений в конструкцию автомобиля. Если он установил дополнительные динамики на крышке багажника или багажной полке, - это тоже не будет изменением конструкции. Можно даже поставить сабвуфер в багажник. И за это вас не привлекут к ответственности, и доказывать безопасность конструкции вам не придется.

Но если все это установлено в части полости автомобиля, не предназначенной для динамиков, при этом ради их установки пришлось пожертвовать усилителями дверей или кузова, то это будет прямое внесение изменений в конструкцию. Некоторые особенно продвинутые меломаны даже убирают из автомобиля подушки безопасности, чтобы добавить себе звука. И это также прямое вмешательство в конструкцию, прямо влияющее на безопасность автомобиля.

Понятно, что легализовать такое усовершенствование будет просто невозможно. Ни одна лаборатория не даст положительного заключения. И таких меломанов возможно привлечь к ответственности за управление автомобилем при неисправностях и условиях, при которых запрещена эксплуатация, - штраф 500 рублей.